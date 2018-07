Chuva forte atinge Região Sul do País

Pancadas de chuva por conta do calor e da umidade ocorrerão em grande parte do centro-norte da Região Norte, no norte do Nordeste e entre o Rio Grande do Norte e Sergipe. Uma área de baixa pressão vai causar pancadas fortes de chuva no centro-leste de Santa Catarina, do Paraná e no nordeste do Estado gaúcho. Há condições para ventos fortes nessas áreas, sobretudo no leste e litoral de Santa Catarina.

Em São Paulo, Triângulo Mineiro, Mato Grosso do Sul e grande parte de Mato Grosso, uma massa de ar seco vai predominar, e o dia será de sol e poucas nuvens. Há condições para temperaturas baixas entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e Triângulo Mineiro.