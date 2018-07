Chuva forte atinge região sul do país nesta quinta

O dia será nublado com fortes pancadas de chuva a qualquer momento na maior parte do Rio Grande do Sul. Chove em forma de pancadas também sobre o norte do Amazonas e em Roraima, já no Estado do Pará a chance de chuva será bem pequena e apenas no período da tarde.

O tempo ficará instável no leste da Bahia, Pernambuco e Paraíba. Nas demais áreas do Brasil, mais um dia de sol e poucas nuvens. Haverá condição para formação de nevoeiro no Paraná, centro e norte de Santa Catarina, no sudoeste de São Paulo e na maior parte de Mato Grosso do Sul. As informações são do CPTEC.