Chuva forte atinge toda cidade de São Paulo Toda a capital paulista entrou em estado de atenção nesta tarde. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, as zonas norte, centro e a Marginal do Tietê entraram nessa situação às 17h40. Já as regiões leste, sudeste, oeste, sul e a Marginal do Pinheiros começaram a ser atingidas por pancadas de chuva às 16h.