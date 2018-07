Chuva forte atrapalha protesto de Porto Alegre

O grupo que já estava na Esquina Democrática, ponto de encontro, se abrigou sob as marquises dos prédios e depois foi para a rua batucar, exibir faixas e gritar palavras de ordem a favor de uma greve geral e contra a Copa do Mundo. Alguns participantes portavam bandeiras do PSOL e do PSTU.

Durante o dia houve algumas manifestações na cidade. Durante a manhã, um grupo de estudantes bloqueou o tráfego da Avenida Ipiranga por alguns minutos e se retirou do local. Quase ao mesmo tempo, dezenas de funcionários da prefeitura foram para a Praça Montevidéu, diante do Paço Municipal, pedir reajuste salarial.

Pelo mesmo motivo, cerca de cem técnicos administrativos de universidades federais, que estão em greve, percorreram algumas ruas centrais em passeata por volta do meio-dia. Na zona leste da cidade, servidores ligados à área da saúde deram um "abraço" no Hospital Psiquiátrico São Pedro para defender a revisão da Lei Antimanicomial.