Chuva forte causa mais uma morte na Bahia

De acordo com testemunhas, ele escorregou quando passava em uma ponte sobre o riacho. Seu corpo foi encontrado por bombeiros no fim da tarde, no bairro vizinho de Conjunto Viveiros.

Outra morte já havia sido registrada na cidade de Prado, 796 quilômetros ao sul de Salvador. Uma mulher de 42 anos morreu depois de pisar em um fio de eletricidade oculto pela inundação. A BR-489 foi interditada, depois de duas represas do Córrego da Ribeira do Campinho romperem. A água abriu uma cratera de 20 metros na rodovia e invadiu cerca de cem casas. A interdição da BR faz com que o único acesso à cidade seja pela BR-101, o que significa uma volta de 200 quilômetros.