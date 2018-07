Chuva forte causou apagão em Brasília, diz companhia

"As chuvas, acompanhadas de granizos, ventos e raios, provocaram um curto-circuito na Subestação 3 da Companhia, localizada na Asa Norte, próximo ao Colégio Militar de Brasília", diz a nota.

De acordo com a nota, o problema ocorrido ontem não tem relação com a interrupção do fornecimento de energia ocorrido na última terça-feira.

Segue a íntegra da nota da CEB:

"Nota à Imprensa

A CEB Distribuição esclarece que a interrupção de energia ocorrida ontem, quinta-feira (18/3), foi causada em função das fortes chuvas que caíram sobre a região central da cidade. As chuvas, acompanhadas de granizos, ventos e raios, provocaram um curto-circuito na Subestação 3 da Companhia, localizada na Asa Norte, próximo ao Colégio Militar de Brasília. O curto causou danos no banco de baterias da subestação, equipamento que sustenta as conexões de controle e operação de distribuição de energia.

A falta de energia teve início às 18h47, quando equipes de plantão da CEB dirigiram-se ao local para realizar uma varredura na rede elétrica e restabelecer a energia. A situação foi normalizada às 21h50. O curto atingiu as quadras iniciais da Asa Norte: setores de Rádio e TV, Bancário, Hoteleiro e Comercial; Shopping Conjunto Nacional até a altura do Buriti. As quadras 2, 3, 4 e 5, relativas às SQN 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 e 800, foram afetadas.

A chuva também atingiu alguns outros pontos isolados da cidade que ficaram sem energia, como o Lago Norte, Taguatinga, Ceilândia e Paranoá. Na região da UnB, diversas árvores foram derrubadas sobre a rede elétrica.

A Companhia garante que a interrupção no fornecimento de energia ocorrida nesta quinta-feira não tem nenhuma relação com o defeito que provocou o desligamento de uma das linhas de transmissão da Subestação Brasília-Norte, na última terça feira (16/3).

A CEB Distribuição reitera que continua trabalhando para fornecer um serviço confiável e de qualidade na distribuição de energia a todo o DF."