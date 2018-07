Chuva forte deixa capital em estado de atenção A forte chuva que atinge a capital no fim da tarde deste sábado deixa em estado de atenção a zona leste e a região central, informa o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE). Na zona leste, são registrados pontos de alagamento na avenida Aricanduva e na altura do Viaduto Guadalajara. Já a região central é atingida na avenida Vinte e Três de Maio, próximo à Praça da Bandeira, e no Parque do Anhangabaú. Também foi dado um alerta de transbordamento do córrego Ribeirão Três Pontes, na divisa do bairro Itaim Paulista com o município de Itaquaquecetuba.