Chuva forte deixa moradores ilhados no ABC paulista Moradores do ABC paulista acionaram o Corpo de Bombeiros por volta das 16h30 de hoje para resgatar moradores ilhadas em pontos de alagamentos que se formaram após fortes chuvas em Santo André e em São Bernardo do Campo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas. Como medida de segurança, a concessionária Ecovias, que administra o sistema Anchieta-Imigrantes, bloqueou as alças de acesso à interligação das rodovias. Somente os motoristas que viajam em direção ao litoral paulista pela Rodovia dos Imigrantes puderam acessar a interligação em direção à Via Anchieta. Em São Paulo, a chuva forte chegou a provocar cinco pontos de alagamentos, todos transitáveis.