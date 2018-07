Chuva forte deixa regiões de SP em estado de atenção A forte chuva que atinge parte da capital paulista na noite de hoje, levou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura a decretar estado de atenção para as zonas norte e oeste e para as regiões das duas marginais, por conta do risco de alagamentos. De acordo com o CGE, o temporal é causado por áreas de instabilidade que se formaram no interior do Estado. Outras regiões de São Paulo foram atingidas nesta tarde por pancadas de chuva de intensidade moderada, segundo o CGE. Também choveu leve em alguns pontos da capital paulista. Por volta das 20 horas, não havia registros de pontos de alagamento. Segundo o CGE, o tempo continuará instável e pode haver pancadas de chuvas em outros pontos da cidade.