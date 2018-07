Chuva forte deixa SP em atenção e fecha Congonhas Toda a capital entrou em estado de atenção às 18h15 desta segunda-feira por conta das fortes chuvas, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Isso inclui, as marginais do Pinheiros e do Tietê, afetadas por áreas de instabilidade vindas do interior. A região mais prejudicada é a zona sul, onde chove principalmente nas proximidades do Aeroporto de Congonhas. Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), a forte chuva fechou o aeroporto às 18h03.