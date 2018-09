Chuva forte deixa SP em estado de atenção A chuva levou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) a decretar estado de atenção na capital paulista no final da tarde de hoje, quando chovia forte principalmente na zona norte. Foram registrados seis pontos de alagamento, todos em situação transitável. Houve queda de granizo nas imediações da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), na Vila Leopoldina, na zona oeste da cidade. Com o mau tempo, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul, passou a funcionar com o auxílio de instrumentos. No entanto, as operações não foram prejudicadas, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Até as 18 horas, dos 186 vôos programados, 38 atrasaram mais de 30 minutos (20,4% do total) e quatro foram cancelados (2,2%). O Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, opera sem restrições e registrou 15 atrasos (10,3%) e seis cancelamentos (4,1%) em 145 vôos.