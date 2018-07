Chuva forte deixa SP em estado de atenção A forte chuva que atinge a capital paulista na manhã desta segunda-feira deixou grande parte da cidade em estado de atenção por volta das 10h, de acordo com aviso do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Estão nesta situação as zonas norte, leste, oeste, centro e as marginais do Tietê e do Pinheiros. Apenas a zona sul está fora do alerta, segundo o CGE.