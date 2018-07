Chuva forte deve atingir parte do Sul e Norte do Brasil

O norte do País também será chuvoso, mas com tempo quente, úmido e instável, ao contrário do frio que ocorre no sul. Áreas do Amazonas, do Amapá, de Roraima e do Pará, além da faixa norte da Região Nordeste, entre o centro-norte de Manaus, Piauí e norte do Ceará, devem sofrer pancadas de chuva neste domingo.

A partir da tarde, o norte de Rondônia e o noroeste do Mato Grosso serão afetados pela chuva. Na faixa litorânea entre Bahia e Paraíba, haverá chance de chuva fraca e isolada. Nas demais áreas do Brasil, predomínio de sol e temperatura máxima em declínio no Rio Grande do Sul.