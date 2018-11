Chuva forte e vento atingem cidades do RS Um temporal provocou transtornos em diversas cidades do oeste do Rio Grande do Sul na madrugada de hoje. Os prejuízos provocados pela chuva forte e por rajadas de vento foram maiores em Cerro Largo, onde o vendaval destelhou parcialmente cerca de 300 casas, além de três escolas e um armazém de grãos. Não houve registro de desabrigados, mas a queda de árvores, telhas e postes deixou duas pessoas feridas levemente.