O mau tempo colocou toda a cidade em estado de atenção às 17h40. Primeiro, as chuvas começaram a atingir as regiões leste, sudeste, oeste, sul e a Marginal do Pinheiros às 16h.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, uma hora e quarenta minutos depois, as zonas norte, centro e a Marginal do Tietê também entraram em estado de atenção.