Chuva forte fecha Congonhas e causa alagamentos

As pancadas de chuva atingem também vários bairros da zona sul e oeste da cidade. Por volta das 14h30, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, já contabilizava 13 pontos de alagamentos. Todos transitáveis.

Entre as vias afetadas estão a Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, perto da ponte Bernardo Goldfarb e da Ponte Eusébio Matoso, e a Avenida Otaviano Alves de Lima, no acesso da ponte Atílio Fontana, e junto da Ponte do Piqueri, ambos no sentido Castelo Branco.