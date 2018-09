Chuva forte pode causar alagamento hoje em SP A manhã de hoje na Grande São Paulo começou sem chuva e com nebulosidade variável. Para o restante do dia, o tempo segue instável, com muita nebulosidade e pancadas de chuva no decorrer do período. Segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a instabilidade que se forma no interior chega à tarde, deixando a capital e a região metropolitana em alerta para fortes pancadas de chuvas, que devem começar pela zona norte da capital, e riscos de alagamentos. As temperaturas devem oscilar entre 17ºC e 26ºC ao longo do dia, segundo o CGE. Nos próximos dias, o tempo não muda muito e segue abafado com sol entre nuvens e chuvas na forma de pancadas, principalmente entre o final da tarde e a noite. O tempo começa a melhorar na noite de amanhã, e o sol volta a predominar no sábado, apenas com pouca variação de nuvens.