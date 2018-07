Chuva forte provoca transtornos e feridos no Rio

A chuva diminuiu de intensidade no Rio, mas a Defesa Civil mantém o estado de atenção na zona oeste da cidade, onde vários deslizamentos provocaram interdições de ruas nas áreas de Jacarepaguá e Grajaú. Apesar de atender a 210 solicitações de socorro só nesta quarta-feira, 21, a Defesa Civil não registra feridos, nem mortos. O número de desalojados e desabrigados não é conhecido. Os acidentes mais graves aconteceram em Duque de Caxias, região metropolitana do Rio. Dois deslizamentos - um no bairro de Mangueirinha e outro, no Morro do Sossego - deixaram três feridos leves ao todo. Lá, a Defesa Civil decretou estado de alerta, que deverá ser mantido por toda a madrugada de quinta-feira. A previsão é de mais chuva forte amanhã em praticamente todo o Estado do Rio.