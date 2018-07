Chuva forte provocou hoje alagamentos em SP

Às 7h30, apenas um ponto de alagamento ainda estava ativo. A Rua Flórida, no Brooklin, estava com os dois sentidos alagados perto da Marginal do Pinheiros. Apesar do alagamento, o trânsito não foi interrompido. Por conta da chuva de forte intensidade, as zonas oeste, sudeste, sul e Marginal do Pinheiros ficaram em estado de atenção entre as 23h25 à 1h40. Segundo o CGE, por volta das 7h30 chovia de leve à moderado nas zonas antes em atenção.

Em municípios vizinhos à capital paulista, o radar acusava precipitação leve e moderada em Osasco, Taboão da Serra, Embu, Itapecerica da Serra, Embu Guaçu, Itanhaém, São Vicente, São Bernardo do Campo, Diadema e São Caetano do Sul. Segundo relatório da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), 18 semáforos apresentavam problemas na manhã de hoje por conta das chuvas e uma queda de árvore, na rua Santa Cruz, na zona sul, ainda atrapalhava o trânsito nesta manhã.

Às 7h45, a cidade registrava 70 quilômetros de lentidão. A via mais congestionada era a Marginal do Tietê. A pista expressa da Marginal do Tietê registrava naquela horário 9 quilômetros de lentidão, no sentido Lapa, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Júlio de Mesquita Neto. A pista central estava com 4 quilômetros de fila entre as Pontes Atílio Fontana e Freguesia do Ó e a local entre as Pontes dos Remédios e Velha Fepasa.