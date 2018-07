Chuva forte volta a atingir a região serrana do Rio O município de Nova Friburgo, um dos mais atingidos pelos temporais de janeiro, quando 916 pessoas morreram na Região Serrana, voltou a ter chuva forte nesse fim de semana. O índice pluviométrico chegou a 58 milímetros - longe, no entanto, dos 200 mm registrados no início do ano. Bairros como o Centro e Olaria ficaram alagados, mas não há informações sobre feridos ou mortos.