Chuva fraca deixa 10 pontos de alagamento em SP A chuva fraca que persistiu durante a madrugada de hoje deixou dez pontos de alagamento espalhados por São Paulo, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura. Ontem, havia três pontos intransitáveis na Avenida das Nações Unidas, na altura do número 22.109, todos no sentido da Rodovia Castello Branco, no cruzamento com a Rua Engenheiro Mesquita Sampaio (na pista local) e na altura da Ponte Roberto Rossi Zuccolo (pista local). Os outros locais, todos transitáveis, ficam no Viaduto Leste-Oeste, altura do Glicério e no acesso ao Viaduto 31 de Março, na região central; na pista expressa da Avenida Alcântara Machado, altura do número 800, na zona leste; na Avenida João Dias, altura do número 3.247, sentido bairro-centro, na zona sul; na Praça Jorge de Lima, altura da Avenida Vital Brasil, sentido bairro-centro, na zona oeste; na Avenida Engenheiro Billings, altura do número 341, sentido interior, na zona oeste, e na Marginal do Pinheiros, 200 metros após a Ponte Transamérica, no sentido interior.