Chuva interdita rodovias na região Serrana do Rio

A Rodovia Washington Luís (BR-040), que liga o Rio de Janeiro a Juiz de Fora (MG), opera com interdição parcial em quatro pontos da pista de subida (sentido Juiz de Fora) e três pontos da descida (sentido Rio) em razão dos deslizamentos de terra provocados pela chuva. Na subida da serra há trechos em meia pista nos quilômetros 100,96, 92 e 83.

Já a pista de descida está parcialmente interditada nos quilômetros 81, 83 e 75. Neste último trecho, o deslizamento chegou a fechar totalmente a pista, mas equipes da Concer, concessionária que administra a rodovia, conseguiram desbloquear o trecho no final da madrugada desta segunda-feira. A Concer recomenda aos motoristas que, antes de pegar a estrada, informem-se da situação na rodovia através da Central de Atendimento, pelo telefone 0800-2820040.

Motoristas que circulam na manhã desta segunda-feira pela Rodovia RJ-116 (Itaboraí - Nova Friburgo - Macuco) devem ter atenção redobrada no trecho entre os quilômetros 51 e 70, na Serra dos Três Picos, entre Cachoeiras de Macacu e Nova Friburgo. Nos quilômetros 51 e 69,5 há queda de barreiras e, com isso, o tráfego está em meia pista. Já no quilômetro 53, a queda de uma árvore suspendeu temporariamente o tráfego em ambos os sentidos da Rodovia.

Equipes da Concessionária Rota 116 S/A, responsável pela administração da RJ-116, já trabalham no local para restabelecer o tráfego neste ponto. Continua a chover intensamente na região. Informações sobre as condições de tráfego na RJ 116 podem ser obtidas pelo telefone 0800 282 0116.

Na Rodovia Rio - Teresópolis - Além Paraíba (BR-116 Norte), o tráfego está em meia pista, em sistema "pare e siga", entre os quilômetros 93 e 94 (no trecho da Serra dos Órgãos), e entre os quilômetros 49 e 50 (no trecho entre Teresópolis e Além Paraíba), segundo a concessionária CRT. Informações sobre as condições da rodovia podem ser obtidas pelo telefone 0800-021 0278.

Aeroportos

O Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, ficou fechado das 7h05m às 7h20m para pousos. Após reabrir, opera por instrumentos para pousos e decolagens. Já o Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador (zona norte) opera por instrumentos para pousos e decolagens.