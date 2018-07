Chuva interdita trechos de mais de dez rodovias em MG A chuva dos últimos dias causa a interdição total de pelo menos 12 trechos de rodovias estaduais e federais em Minas Gerais. Outros 54 pontos apresentam tráfego liberado apenas por meia pista. A chuva prevista para este fim de semana na Zona da Mata e no Sul de Minas deve contribuir para que o quadro da malha rodoviária mineira no mínimo permaneça do mesmo jeito, com tendência de piora. Nas rodovias estaduais, as interdições totais ocorrem nos entroncamento com a BR-259, em Curvelo; e com a BR-135, no sentido Montes Claros. Outro entroncamento bloqueado é o existente na MG-265, em Divino. Uma queda de ponte bloqueia a LMG-714 junto à BR-040, em Porto Diamante. Interdição total também na MG-040, em Brumadinho. Na MG-311, entre Itabirinha e Barra do Ariranha, são três bloqueios, nos quilômetros 98,4; 99,8 e 104,2. A ponte existente no quilômetro 17 da MG-252, em São Gonçalo do Pará, no entroncamento com a BR-494, também está totalmente bloqueada. Interditado o quilômetro 2 da MG-350, entre Pouso Alto e Virgínia; e o quilômetro 0,5 da MG-416, em São Pedro Suaçuí. Em relação às federais, apresentam bloqueio total a BR-356, no quilômetro 244), entre Ervália e Muriaé, onde o asfalto cedeu; a BR-267, no quilômetro 29, em Maripá de Minas, onde a pista afundou e há risco de desmoronamento.