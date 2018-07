Chuva interrompe linha de trens em São Paulo Pontos de alagamentos interromperam a circulação de trens na Linha 11 - Coral (Guaianazes-Estudantes) da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), entre as estações Poá e Ferraz de Vasconcelos, das 18 às 19 horas desta sexta-feira. Durante o tempo em que parte da linha ficou parada, a CPTM acionou o Plano de Auxílio entre as Empresas em Situação de Emergências (Paese) com ônibus para auxiliar os passageiros.