Chuva interrompe trabalhos de resgate em Ilhota, SC Os trabalhos de resgate de famílias que continuam isoladas no município de Ilhota, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, foram interrompidos no começo da tarde deste sábado, segundo a Defesa Civil do Estado. Uma pancada de chuva rápida obrigou as equipes dos cerca de 20 helicópteros que tentam resgatar as pessoas que residem no Morro do Baú a interromper o trabalho. Segundo a Defesa Civil, a chuva durou um período pequeno de tempo e os trabalhos já foram retomados. O número de mortes em decorrência das chuvas chega a 109, segundo a Defesa Civil do Estado, com o registro de 78.707 desalojados e desabrigados, sendo 27.410 desabrigados e 51.297 desalojados. Dezenove pessoas continuam desaparecidas.