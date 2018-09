Chuva interrompe trabalhos para liberar a BR-101 em SC Os trabalhos para a retirada da barreira que atingiu o trecho do km 235 da Rodovia BR-101, na região de Palhoça, em Santa Catarina, foram interrompidos por volta, das 18h30 deste sábado, devido às fortes chuvas que voltaram a cair na região, segundo a Polícia Rodoviária Federal. A liberação da via, prevista para este domingo, agora dependerá de avaliação que será feita amanhã pelo Departamento Nacional de Infra-estrutura de Transportes (Dnit). O desmoronamento da pista na altura do km 41 da Rodovia BR-470, em Gaspar, ainda interditava totalmente a via na tarde deste sábado, segundo a Polícia Rodoviária.