Chuva isola praias do litoral norte de SP e desaloja famílias

Fortes chuvas que atingiram a região de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, alagaram ruas e desalojaram pelo menos 70 famílias. A Rodovia Rio-Santos (SP-55) está bloqueada nos dois sentidos entre os km 151 e 171, segundo a Polícia Rodoviária. A praia de Maresias foi a mais atingida e está isolada, mas a água também fez estragos Paúba, Maresias, Boiçucanga, Camburi, Barra do Sahy, Juquei e Boraceia, na costa sul do município.

Houve deslizamento em 12 pontos da rodovia Rio-Santos. Na praia de Paúba, uma casa desabou e uma criança de 5 anos teve escoriações leves, segundo informações da Prefeitura de São Sebastião. Em cinco horas, choveu na região 90 milímetros, o que corresponde a um mês de chuva. De acordo com a Prefeitura, três passarelas foram destruídas nos bairros de Camburi e Boiçucanga, deixando moradores isolados.

São Sebastião está em estado de atenção máxima. A chuva forte atingiu a cidade principalmente na tarde de terça, dia 20, e o nível da água, em alguns pontos, chegou a 2 metros de altura.

A própria Prefeitura informou que o número de 70 famílias desalojadas pode aumentar, uma vez que não foi possível contabilizar o estrago na cidade, "devido ao difícil acesso entre os bairros, causado por quedas de barreiras, postes e árvores", segundo nota.

Em Maresias, um dos lugares mais atingidos, várias famílias perderam móveis, comidas, roupas, com a invasão da água em suas residências. Também há falta de água no bairro. O comerciante Teo Ferreira, de 36 anos, teve sua padaria e também a casa, em Maresias, totalmente alagada. "Em casa não salvou nada, além de duas TVs que estavam presas na parede. Na padaria, o prejuízo é em torno de R$ 180 mil. Perdemos 80 peças de carne", diz ele. "Tivemos que amarrar a geladeira, que saiu flutuando da padaria", disse a funcionária Clarisse Silva, de 17 anos.

Os transtornos provocados pela chuva já leva turistas a cancelarem, de última hora, reservas feitas em hotéis da região. "Ninguém pode subir ou descer a serra. Hoje de manhã já recebemos uma ligação de cancelamento de pacote", disse a recepcionista Maiara Oliveira, do Amora Boutique Hotel, um dos mais disputados da praia de Maresias. Segundo ela, outros dois hóspedes eram esperados desde a manhã de ontem.

O temporal não alterou os planos apenas de que não conseguiu chegar às praias. Quem já está no litoral norte enfrenta diversas dificuldades para se locomover ou fazer compras, por exemplo. Nos bairros mais afastados da praia a situação é ainda mais complicada. Muitos comércios, como padarias, mercados e lojas, foram invadidos pela água na tarde de terça-feira.