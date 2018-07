Chuva já causa cinco pontos de alagamento em São Paulo A forte chuva que atinge a cidade de São Paulo já causa cinco pontos de alagamento na cidade, de acordo com o boletim do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura atualizado às 15h30. Os pontos, todos ainda transitáveis e na região Oeste, estão na avenida Nações Unidas (Marginal Pinheiros), na altura da Ponte dos Remédios, sentido Interlagos-Castelo Branco; na rua Manoel Dutra, na altura da praça Quatorze Bis; na avenida Henrique Schaumann e na Praça Pan-Americana, em Pinheiros; e na Avenida Lineu de Paula Machado, no Butantã.