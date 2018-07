Chuva já deixa trecho de alagamento em SP A forte chuva que atingiu a capital paulista desde as 8h desta terça-feira, além de ajudar a aumentar o índice de congestionamento, já provocou a formação de um ponto de alagamento transitável, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O trecho alagado estava na Marginal do Tietê, sentido Lapa, perto da Rua da Coroa, na zona norte da cidade, atrapalhando o trânsito no local.