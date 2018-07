Chuva já matou 64 e deixou 434 mil fora de casa no País Os desastres decorrentes das chuvas já obrigaram 434 mil pessoas a saírem de suas casas no Brasil. O número consta do balanço da Secretaria Nacional de Defesa Civil com dados referentes de fevereiro até hoje. Atualmente, quase 300 mil estão na residência de parentes e amigos. O restante depende de abrigos públicos. Os recentes temporais provocaram 18 mortes no Ceará, 12 no Maranhão, 7 na Bahia, 7 em Alagoas, 7 no Piauí, 4 em Sergipe, 3 em Pernambuco, 3 no Pará, 2 na Paraíba e 1 em Santa Catarina.