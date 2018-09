Chuva já matou 72 pessoas em SC, aponta Defesa Civil Aumentou hoje para 72 o número de mortos na tragédia causada pelas chuvas em Santa Catarina. Em seu último boletim, a Defesa Civil do Estado confirmava 22.882 desabrigados - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos - e 31.027 desalojados - os que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares -, além de 30 desaparecidos e oito cidades isoladas. Gaspar, Rio dos Cedros, Nova Trento e Camboriú decretaram estado de calamidade. Brusque, Ilhota e Tijucas devem seguir a mesma determinação. O governador de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira (PMDB), decretou situação de emergência e afirmou que se enfrenta a pior tragédia climática da história catarinense. A Defesa Civil abriu contas bancárias para receber depósitos para ajuda às vítimas. Os dados das contas estão no site órgão (www.defesacivil.sc.gov.br).