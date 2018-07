Chuva já não prejudica tanto as hortaliças

Na semana passada houve recuperação da umidade do solo na maioria do Estado. A chuva foi irregular e em maior volume do que na semana anterior, recuperando a umidade do solo em algumas regiões, que já estavam com baixas reservas, como São José do Rio Pardo, onde o armazenamento hídrico passou de 17% para 45%, e Jaboticabal, que atingiu o armazenamento máximo, beneficiando pastagens e milho safrinha.

As chuvas da última semana mantiveram o armazenamento de água no solo acima dos 70%. Os maiores volumes ocorreram em Jaboticabal, com 102 milímetros, seguido por Barretos, com 87 milímetros. Piracicaba, Barretos e Itapeva estão com o solo com sua máxima capacidade de armazenamento.

Temperaturas. As temperaturas máximas foram elevadas, com os maiores valores registrados em Votuporanga, 34,2 graus; Taubaté, 33,8 graus; Sorocaba e Jaú, 33 graus; e Presidente Prudente, 33,6 graus e as mínimas se mantiveram em média entre os 19 e os 21 graus.

O Cinturão Verde, que inclui os municípios de Mogi das Cruzes e Suzano e que sofreu com o excesso de chuva no fim do ano passado e no começo deste ano, comemora o clima favorável para o desenvolvimento das hortaliças, especialmente as folhosas, como a alface, que foi uma das mais prejudicadas. As chuvas ocorreram de forma regular, dispensando a irrigação e favorecendo a qualidade do produto.

O clima favoreceu os canaviais em fase de crescimento. Com água disponível no solo e elevadas temperaturas, as plantas acumulam biomassa. Algumas usinas já começaram a colheita, mas chuvas fortes registradas em alguns municípios encharcaram o solo, impedindo o tráfego das máquinas nas lavouras. Além da cana desta safra, sobrou cana em pé da safra passada e as usinas começaram a colher mais cedo, para atender à demanda, embora o período ideal para colheita seja em maio. Com o corte precoce, além da perda da produtividade, o rendimento é menor.

As chuvas beneficiaram o desenvolvimento vegetativo e o estabelecimento das culturas plantadas após a colheita da safra de verão, como o girassol em Casa Branca e Ibitinga; o amendoim em Tupã, Rancharia e Pompeia e o sorgo em Guairá. Os agricultores aproveitaram para capinar o abacaxi, adubar em cobertura, fazer controle fitossanitário e tratos culturais no feijão e na seringueira. Prosseguiu a colheita dos laranjais de ciclo precoce em Brotas, Itápolis e Bebedouro.

