Chuva leva três cidades do Espírito Santo a decretar emergência

O municípios de Vargem Alta, Baixo Guandu e Iconha decretaram estado de emergência em razão das fortes chuvas que atingem o Espírito Santo desde sábado. Até o último balanço desta segunda-feira, 24, havia 235 pessoas afetadas, das quais 213 desalojadas - os que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares - e 22 desabrigadas - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos - no Estado. A Defesa Civil registrou 290 ocorrências, a maior parte delas de casas danificadas, seguidas de deslizamentos e quedas de muros. Veja também: Chuvas em SC deixa mlhares de desabrigados e dezenas de mortos Boatos de que um helicóptero teria caído na Barra do Jucu por causa do mau tempo obrigou o Corpo de Bombeiros a montar uma operação de resgate, que foi suspensa pelo risco às equipes por causa das condições do mar. Ainda não há confirmação da queda da aeronave. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os três municípios foram os mais afetados, mas a corporação emitiu alerta de perigo para todo o Estado. A região da Grande Vitória registrou dezenas de pontos de alagamento, causando transtorno para os motoristas. Ruas, casas, escolas ficaram cheias de água. Em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, o colégio estadual Agenor Roris virou uma piscina e as aulas foram suspensas. Pelo menos 12 vôos foram cancelados no aeroporto da capital capixaba. Rio A chuva que atingiu o Estado do Rio de Janeiro nesta segunda também trouxe transtorno aos moradores da Região Metropolitana da capital fluminense. Em pouco tempo, as ruas ficaram cheias. Na rodovia Rio-Santos, o deslizamento de uma encosta na altura de Angra dos Reis obrigou o tráfego a ficar em meia-pista, causando engarrafamento. A Defesa Civil permanece em estado de atenção, mas não há registro de feridos ou desabrigados.