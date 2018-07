Chuva matou 214 em 4 meses Ao menos 214 pessoas morreram por causa dos temporais que atingem Minas, Espírito Santo, Rio, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul desde novembro. De acordo com a Secretaria Nacional de Defesa Civil, o Rio é o Estado que registrou mais óbitos decorrentes das chuvas: 91. Até ontem, em São Paulo foram 78 óbitos e no Rio Grande do Sul, 18. A Região Centro-Oeste teve prejuízos, mas sem mortes. Desde o início do período chuvoso, mais de 102 mil moradores de 925 municípios foram afetados de alguma forma. São 24.816 desabrigados ? precisam de abrigos públicos ? e 77.403 desalojados, que têm ajuda de familiares.