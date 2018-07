Chuva na Espanha irrita as equipes Se os pilotos estavam irritados com o fato de a FIA ter definido apenas 15 dias de treinos neste início de ano, as chuvas constantes no sul da Espanha, onde se localizam os circuitos designados para os testes, estão comprometendo ainda mais a preparação. Ontem, o asfalto em Jerez de la Frontera ficou molhado o dia todo. "O clima não permite que sigamos o programa planejado", disse Michael Schumacher.