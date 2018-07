Chuva no ES deixa duas cidades em emergência

Levantamento da Defesa Civil mostra que 11.850 pessoas foram afetadas. Deste total, 173 estão desabrigadas e outras 1.019 estão desalojadas. Doze pessoas ficaram feridas e uma morreu. Ao menos 560 casas foram danificadas ou destruídas.

As cidades afetadas são Colatina, Itarana, São Roque do Cannaã, Governador Lindemberg, Rio Bananal, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Alegre, Piúma, Linhares, Baixo Guandu, Santa Leopoldina, Laranja da Terra, Domingos Martins, Ibatiba, São José do Calçado, Itaguaçu, Marilândia, João Neiva, Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim. Dentre esses, os municípios de Ibatiba e Domingos Martins decretaram situação de emergência.