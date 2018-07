Chuva no Rio continua a fazer estragos e vítimas A Defesa Civil decretou estado de alerta em Maricá, na Região dos Lagos fluminense, depois das chuvas que castigaram a cidade durante toda esta quinta-feira. O transbordamento dos rios da região deixaram dezenas de pessoas ilhadas e desalojadas. O número de atingidos ainda não é conhecido. Também não há informações sobre mortes e ferimentos. Em Rio Bonito, na Baixada Litorânea, um deslizamento de terra atingiu uma casa e deixou uma mulher com as pernas parcialmente presas. A mulher foi encaminhada a um hospital local e passa bem. Segundo informações da Defesa Civil local, 784 pessoas foram afetadas pelas chuvas. Na Rodovia Rio-Teresópolis, o tráfego foi parcialmente interditado no quilômetro 91, antes do acesso à Teresópolis para a desobstrução da pista, resultado de um deslizamento de terra e da queda de uma árvore. Nos demais trechos da rodovia, o tráfego de veículos seguia normal. As fortes chuvas que caem sobre todo o Estado do Rio já deixaram seis mortos no mês de janeiro, segundo a secretaria estadual de Saúde. A Sedec (Secretaria Nacional de Defesa Civil, do Ministério do Interior) alerta para novas chuvas nesta sexta-feira.