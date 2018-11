Chuva no Rio deixa Aeroporto Santos Dumont fechado

Até as 8 horas de hoje, das 25 partidas programadas para o dia, um voo foi cancelado e 22 estão com mais de meia hora de atraso. Já em relação às chegadas, 18 voos estavam com atrasos de mais de meia hora.

Segundo relatório da Infraero, até as 8 horas, do total de partidas, nove são da ponte aérea Rio-São Paulo. Dois voos da TAM foram alternados para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, que opera por instrumentos - quando o piloto necessita de equipamentos especiais para alinhar a aeronave com a pista.

Congonhas

As chuvas também atrapalhavam as operações do Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, que também opera por instrumentos. Até as 8 horas, dos 31 voos programados para o dia, um foi cancelado e um estava com mais de meia hora de atraso. Segundo a Infraero, apesar do cancelamento e do atraso dos voos, o movimento no aeroporto é considerado normal.