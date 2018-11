Chuva no RJ já provocou 179 mortes, dizem bombeiros Relatório do Corpo de Bombeiros divulgado na noite desta quinta-feira aponta que 179 pessoas morreram em decorrência das chuvas no Estado do Rio de Janeiro. Entre as mortes, 104 foram registradas em Niterói, 55 na cidade do Rio e 16 em São Gonçalo. Os municípios de Petrópolis, Paracambi, Magé e Nilópolis registraram uma morte cada. Até esta noite, segundo dados da Defesa Civil estadual, mais de 14 mil moradores foram obrigadas a deixar suas casas.