Chuva obriga 1.500 pessoas a deixar suas casas no RS A chuva já provocou a saída de pelo menos 1.500 pessoas de suas casas no Rio Grande do Sul, segundo informações divulgadas hoje pela Defesa Civil do Estado. As cidades mais afetadas são as que estão no entorno dos rios Caí e Dos Sinos, na região do Vale do Paranhana.