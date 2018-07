Chuva obriga aeronaves a trocar de aeroporto no Rio As fortes chuvas que atingem a cidade do Rio de Janeiro afetam as operações de pousos do Aeroporto Santos Dumont desde as 6 horas de hoje, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). Quatro pousos já foram transferidos para o Aeroporto Antonio Carlos Jobim (Galeão), três deles da empresa aérea TAM e outro da Passaredo.