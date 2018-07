Chuva obriga Metrô-SP a operar com velocidade reduzida As quatro linhas da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) operam com velocidade reduzida nesta manhã, devido às chuvas que atingem a capital paulista. Por causa da redução na velocidade nos trens, o intervalo entre as composições aumenta, o que gera um acúmulo maior de passageiros nas plataformas.