Chuva ontem em Angra não fez vítimas

As áreas onde a chuva causou mais transtornos foram o centro da cidade - onde o trânsito foi interditado por causa da queda de árvores - e os bairros do Frade, Parque Mambucaba e Bracui.

No bairro Banqueta, o serviço público atua para permitir a passagem de pedestres. Para os veículos, no entanto, a área continua inacessível. Na estrada do Contorno, permanece fechado o acesso na altura da Praia das Gordas e Tanguá.