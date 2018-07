Chuva perde força e SP deixa estado de atenção

As zonas norte, leste, centro e a Marginal do Tietê deixaram o estado de atenção às 15h30 deste sábado, 26, após a chuva perder força. Às 14h52, as regiões entraram em atenção em função das fortes chuvas que atingiam a cidade de São Paulo.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), restam apenas pontos de chuva leve entre as zonas norte, oeste e a região central. Na Grande São Paulo, pequenos núcleos de chuva atingem moderadamente os municípios de Osasco, Barueri, Cotia e Franco da Rocha.

É possível que chova nas próximas horas. Instabilidades que se encontram na Região Metropolitana se deslocam em direção à capital, mas devem provocar chuvas apenas de forma isolada.