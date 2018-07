Chuva perde intensidade em São Paulo

Por volta das 20h37, pancadas de chuva atingiram as zonas norte, oeste e sul da capital, principalmente entre os bairros Anhanguera, Freguesia do Ó, Lapa e Butantã. Na Grande São Paulo, choveu nos municípios de Santana do Parnaíba, Barueri, Carapicuíba e Cajamar. A cidade chegou a registrar sete pontos de alagamento.

Às 22h20, a cidade tinha três pontos de alagamento, sendo um intransitável na Avenida Almirante Delamare, com a Rua Anita Tagliaferri, sentido bairro.

Os outros dois alagamentos transitáveis estão na Avenida Maria Coelho Aguiar, junto da Praça Alceu Amoroso Lima, em direção ao bairro, e na Avenida Roque Petroni Junior, esquina com a Rua Santo Arcadi, sentido Diadema.

Previsão

Amanhã, a chegada do sistema frontal deixa o tempo instável com chuva e rajadas de vento a qualquer hora do dia. Os maiores volumes devem se concentrar entre a madrugada e o período da manhã. Os termômetros oscilam entre a mínima de 19ºC e a máxima de 27ºC. Na quinta-feira, 27, o sol aparece e a temperatura sobe na capital. Durante a tarde podem ocorrer pancadas de chuva em áreas isoladas da cidade e dos outros municípios da Grande São Paulo. Mínima de 18ºC e máxima de 29ºC.