Chuva persiste e estado de atenção é ampliado em SP A zona norte e a Marginal do Tietê entraram em estado de atenção às 17h25 desta terça-feira, 7, em razão da forte chuva que atinge a cidade de São Paulo. Às 17h10, o decreto havia sido feito apenas para as zonas oeste, sudeste, o centro e a Marginal do Pinheiros.