Chuva pode desanimar turistas no Litoral Norte de SP O tempo ruim pode desanimar os cerca de 1 milhão de turistas esperados pelas prefeituras do litoral norte durante o feriado. O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec/Inpe) prevê a ocorrência de chuvas a partir de hoje, que deverá permanecer até a próxima terça-feira.