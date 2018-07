Até as 4h30, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) tinha o registro de cinco pontos de alagamento, todos até o momento transitáveis: Avenida Rebouças, em frente ao Shopping Eldorado; Túnel Noite Ilustrada - que liga as avenidas Paulista e Doutor Arnaldo, Marginal Pinheiros junto à Ponte dos Remédios e junto à Ponte Eusébio Matoso e Rua do Glicério, junto ao Viaduto do Glicério.