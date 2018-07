Chuva põe regiões da capital paulista em atenção

As áreas de instabilidade que se formaram no interior de São Paulo, precisamente na região de Sorocaba, já provocam chuvas na Grande São Paulo. Na capital, a precipitação é de intensidade moderada com pontos fortes nos municípios de Santana do Parnaíba e Osasco e Cajamar, na zona norte, principalmente nos bairros de Anhanguera, Perus e Parque São Domingos.

Alagamentos - Às 6h20, a cidade registrava quatro pontos de alagamento, todos transitáveis. Eles estão nos seguintes locais: Rua São Teodoro, com Rua Fontoura Xavier, sentido bairro; Avenida Morvan Dias de Figueiredo, junto da Ponte Cruzeiro do Sul, sentido Rodovia Castelo Branco, na pista local; Marginal do Tietê, na pista central, próximo da Ponte da Vila Guilherme, sentido Rodovia Castelo Branco; Marginal do Tietê, perto da Rua dos Italianos, em direção a Rodovia Ayrton Senna.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), 13 semáforos estavam apagados nesta manhã. Entre os pontos afetados estão a Avenida do Estado, com a Rua Paula Sousa; Avenida Mercúrio, perto da Rua da Cantareira; Avenida Paulista, com a Alameda Joaquim Eugenio de Lima; Rua da Consolação, perto da Radial Leste; Avenida Brigadeiro Luis Antonio, próximo da Rua Treze de Maio; e a Avenida Brigadeiro Faria Lima, junto da Rua Diogo Moreira.

A CET registrava ainda cinco semáforos em amarelo intermitente, sendo alguns na Avenida João Dias, no cruzamento com a Rua Antonio Bandeira; Avenida Professor Francisco Morato, próximo da Rua José Jannarelli e Avenida Bernardino de Campos, com a Rua Abílio Soares.