Chuva põe regiões de SP em estado de atenção A forte chuva levou o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) a decretar estado de atenção nas zonas sul e oeste e na região da Marginal do Pinheiros, na cidade de São Paulo, a partir das 17h deste domingo, 2. Até às 18h30, era registrado somente um ponto de alagamento, em situação transitável, na Avenida dos Bandeirantes, na altura da Praça Carananduba, no Itaim-Bibi. O mau tempo obrigou o Aeroporto de Congonhas a passar a operar com o auxílio de instrumentos para aterrissagens, às 17h20. As operações no aeroporto, no entanto, não foram prejudicadas, segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Até às 18h, 4 vôos partiram com atrasos superiores a 30 minutos, o equivalente a 3,1% dos 127 programados, e 5 foram cancelados (3,9%).